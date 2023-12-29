Міноборони виграло міжнародний арбітраж і відсудило в іноземного постачальника більше мільярда гривень
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
armyinform.com.ua
Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад один мільярд гривень.
Про це повідомила пресслужбі відомства.
На початку повномасштабного вторгнення Міноборони законтрактувало в цього постачальника бронежилети й берці для ЗСУ.
Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети, що надходили протягом літа — зими 2022 року, не проходили балістичні випробування.
Міноборони не прийняло цей товар і вимагало повернути гроші та сплатити штраф, але постачальник відмовився. Тоді юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду і виграла його.
Загальна сума задоволених вимог становить понад $27 мільйонів доларів США (понад однин мільярд гривень) і включає в себе вартість товару, штрафні санкції, річні відсотки та арбітражний збір.
- Це — найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони. Раніше Міноборони виграло пʼять арбітражів на понад 900 млн грн. Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів постачання і погану якість.