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Кабмін затвердив наглядову раду АТ «Українська оборонна промисловість» — колишнього «Укроборонпрому»

Автор:
Костя Андрейковець
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Кабінет міністрів затвердив наглядову раду акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» — трансформованого державного концерну «Укроборонпром».

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Він заявив, що наявність наглядової ради — це один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

До складу ради увійшли пʼять членів:

«Ми довго працювали над тим, щоб «Укроборонпром» отримав найкращу наглядову раду. Так і сталося [...]. Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним [очільник «Українська оборонна промисловість»] нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію «Укроборонпрому» в прозорий європейський оборонний холдинг», — заявив Камишін.