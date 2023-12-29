Начальник Генштабу Польщі підтвердив, що в країну залетіла російська ракета

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Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою слідкував радар.

«Усе вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному й союзницькому радарах», — сказав генерал Кукула.

«Ми відслідковували траєкторії польоту більшості цих ракет і мали інформацію про кількість і напрямки руху. У цьому випадку одна з цих ракет, як я вже згадував, перетнула польський кордон і згодом залишила його», – додав він.

Видання Polsat News із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита протиповітряною обороною.