Дослідники надрукували на 3D-принтері пристрій для тестування ліків. У майбутньому він може припинити тести на тваринах
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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The Guardian
Дослідники з Единбурзького університету надрукували на 3D-принтері пристрій, який може тестувати нові ліки замість піддослідних тварин.
Про це пише The Guardian.
Пристрій має пʼять відділень, що повторюють людське серце, легені, нирки, печінку і мозок та зʼєднані між собою каналами, що імітують кровоносну систему.
Пластиковий пристрій використовує позитронно-емісійну томографію для створення детальних 3D-зображень, що дозволяють вченим оцінювати дію нових ліків.
Подальша розробка цього винаходу має не тільки усунути тварин від тестування ліків для людей, але й також здешевити цей процес.