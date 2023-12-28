Румунія і Болгарія домовились про частковий вступ до Шенгенської зони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Румунія і Болгарія досягли угоди з Австрією про приєднання до Шенгенської зони. Договір передбачає відкриті кордони Європи повітрям і морем з березня 2024 року, а от переговори про сухопутні кордони продовжаться наступного року.
Про це пише Reuters.
Австрія рік тому заблокувала розширення безвізової Шенгенської зони на Румунію і Болгарію, заявивши, що рівень нелегальної імміграції у країнах ще занадто високий і його потрібно значно зменшити перед вступом до Шенгенської зони.
Румунія і Болгарія розташовані на основних маршрутах нелегальної торгівлі зброєю, наркотиками і людьми, але Європейська комісія тоді заявила, що вони відповідають усім вимогам Шенгенської угоди. Румунія ж заявила, що нелегальні мігранти в основному вʼїжджають до Євросоюзу із Західних Балкан, а не з її території.
Після того, як вони домовилися про посилення заходів безпеки на кордонах і заручилися підтримкою інших країн ЄС, Австрія частково поступилася, запропонувавши вступ у кілька етапів.
- До Шенгенської зони відкритих кордонів наразі входять 23 із 27 країн-членів блоку, а також Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія, які не входять до Євросоюзу. З чотирьох членів ЄС, які не входять до Шенгенської зони, три — Болгарія, Кіпр та Румунія — юридично зобовʼязані приєднатися до цієї зони в майбутньому, а Ірландія зберігає право на неучасть, натомість застосовуючи власну візову політику.
- Європейська комісія ще в листопаді 2022 року офіційно рекомендувала приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони.