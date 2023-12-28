Румунія і Болгарія домовились про частковий вступ до Шенгенської зони

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Румунія і Болгарія досягли угоди з Австрією про приєднання до Шенгенської зони. Договір передбачає відкриті кордони Європи повітрям і морем з березня 2024 року, а от переговори про сухопутні кордони продовжаться наступного року.

Про це пише Reuters.

Австрія рік тому заблокувала розширення безвізової Шенгенської зони на Румунію і Болгарію, заявивши, що рівень нелегальної імміграції у країнах ще занадто високий і його потрібно значно зменшити перед вступом до Шенгенської зони.

Румунія і Болгарія розташовані на основних маршрутах нелегальної торгівлі зброєю, наркотиками і людьми, але Європейська комісія тоді заявила, що вони відповідають усім вимогам Шенгенської угоди. Румунія ж заявила, що нелегальні мігранти в основному вʼїжджають до Євросоюзу із Західних Балкан, а не з її території.

Після того, як вони домовилися про посилення заходів безпеки на кордонах і заручилися підтримкою інших країн ЄС, Австрія частково поступилася, запропонувавши вступ у кілька етапів.