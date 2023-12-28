Референдум про вступ Молдови в Євросоюз пройде без Придністровʼя

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Flickr / Konstantin T

Референдум про вступ Молдови до Євросоюзу у Придністровʼї не проходитиме, оскільки регіон не контролюється молдавською владою.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду.

Жителі лівого берега Дністра зможуть проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.

Ще 1 серпня 1992 року на території Молдови завершилася гаряча фаза війни за Придністровʼя. Вона тривала протягом весни та літа 1992 року, а головні бої точилися за міста Дубоссари та Бендери. Визначальну роль у війні зіграла 14 армія росії, якою командував генерал-майор Олександр Лебедь. Він фактично офіційно втягнув рф у конфлікт, а Молдова навіть зверталася в ООН через «відкриту агресію росії». Після втручання російських військ молдовська влада була змушена піти на перемирʼя. Воно триває вже понад 30 років. При цьому Кишинів не розривав економічних та соціальних звʼязків із Придністровʼям і веде з його лідерами прямі перемовини.