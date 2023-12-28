У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами

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Балкер, навантажений зерном, під панамським прапором підірвався на російській морській міні в Чорному морі. Цивільне судно прямувало до одного з дунайських портів.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Після підриву судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Капітан зафіксував судно на мілині, щоб його не затопило.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби допомогли екіпажу й доставили медиків на борт. Двоє моряків дістали поранення. Одному моряку допомогли на місці, а другого доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.

До балкера відправили буксири, щоб зняти його з мілини й доставити в порт.

Після виходу росії з «зернової угоди» у липні 2023 року Україна створила в Чорному морі «зерновий коридор», яким уже перевезли понад сім мільйонів тонн вантажів. Тоді Кремль пригрозив, що всі судна, які прямують до українських портів, є законними військовими цілями як потенційні перевізники військових вантажів. Після цього росія почала масовано обстрілювати інфраструктуру півдня України (тільки з липня до вересня 2023 року рф знищила 280 тисяч тонн зерна в дунайських портах). Україна домовилась із західними союзниками про поставки військових катерів, щоб убезпечити судна, що рухаються «зерновим коридором» у Чорному морі.