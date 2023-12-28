Мінстратегпром: Україна виробляє у 42 рази більше мінометних пострілів і майже втричі — артснарядів

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В Україні зросло виробництво мінометних пострілів у 42 рази, а артилерійських снарядів майже у три рази.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на пресконференції, передає Укрінформ.

За його словами, ЗСУ потребують більше, але зростання виробництва стримується через дефіцит вибухових речовин, порохів у світі, тому відомство працює над тим, щоб почати їх виробляти. Зокрема, залучити до цього приватні компанії.

Україна почала виробляти те, чого не було багато років: танковий снаряд 125 калібру, патрони для стрілецької зброї, ВОГ-17, ВОГ-25, заводські боєприпаси для дронів. «Кратно» зростає виробництво протитанкових ракет.

«А ще — САУ «Богдана», темпи виробництва якої вивели на рівень гігантів оборонної промисловості світу. Стало вдвічі більше «Стугон», — додав міністр.

Як зазначив Камишін, в Україні серійно виробляють аналоги дронів Shahed-131 (понад пʼять аналогів) і Shahed-136 (один).

«І дуже потрібна на сьогоднішній день позиція боєприпасів для БпЛА. Вже кілька десятків компаній пройшли випробування зі своїми виробами. І на сьогоднішній день ми готові виробляти достатню кількість боєприпасів для БпЛА і державними, і приватними компаніями», — сказав посадовець.

Щодо ремонту танків, то це вже вирішене питання. У цьому напрямку працює достатня кількість заводів і людей.

На фронті працюють гібридні системи ППО з проєкту FrankenSAM: радянські системи інтегрували до ракет, пускових установок західного зразка. Їх створюють спільно українські та американські компанії.

Що таке програма FrankenSAM?

У жовтні цього року американська газета The New York Times писала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові західні ракети класу «земля — повітря» з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.

Проєкт реалізує три зенітно-ракетні комплекси: інтеграцію до ЗРК «Бук» ракет RIM-7 Sea Sparrow, обʼєднання ракети «повітря — повітря» AIM-9M з радянською радіолокаційною системою, а також ще один комплекс, який називають найпотужнішим. Імовірно, він має елементи ЗРК Patriot. За даними медіа, ракету Patriot інтегрують у пускову станцію, що працює зі старішими українськими радіолокаційними системами.

Офіційний представник Пентагону казав, що випробування цієї системи в жовтні цього року були успішними. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени. У грудні США та Україна підписали декларацію про спільне виробництво зброї.