Новини

Кабмін виділив 1,74 мільярда гривень на уроки «Захисту України». Що зміниться

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Кабінет міністрів України виділив 1,74 мільярда гривень на уроки «Захисту України». Ці кошти витратять на підвищення кваліфікації вчителів і закупівлю обладнання, щоб змінити підхід до викладання предмету.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти.

100 мільйонів спрямують на професійний розвиток учителів предмета «Захист України» і 1,64 мільярда — на закупівлю обладнання.

Зокрема, закуплять:

Особливості використання грошей, критерії їхнього розподілу між обласним бюджетом і бюджетами територіальних громад затвердить МОН і погодить із Мінфіном.