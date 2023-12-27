Кабмін виділив 1,74 мільярда гривень на уроки «Захисту України». Що зміниться
- Автор:
- Анна Холоднова
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Кабінет міністрів України виділив 1,74 мільярда гривень на уроки «Захисту України». Ці кошти витратять на підвищення кваліфікації вчителів і закупівлю обладнання, щоб змінити підхід до викладання предмету.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти.
100 мільйонів спрямують на професійний розвиток учителів предмета «Захист України» і 1,64 мільярда — на закупівлю обладнання.
Зокрема, закуплять:
- симуляції управління дронами;
- навчальні тири й макети;
- аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо;
- навчальні набори для роботи з електронікою, звʼязком і 3D-друком.
Особливості використання грошей, критерії їхнього розподілу між обласним бюджетом і бюджетами територіальних громад затвердить МОН і погодить із Мінфіном.