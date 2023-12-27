США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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David B. Gleason / Flickr
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів.
До нього ввійшли:
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- ракети Stinger;
- компоненти системи ППО;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin і AT-4;
- понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- запчастини, медичне та інше обладнання.
Це 54-й транш військового обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні зі запасів Міністерства оборони США від серпня 2021 року.