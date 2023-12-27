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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

David B. Gleason / Flickr

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів.

До нього ввійшли:

Це 54-й транш військового обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні зі запасів Міністерства оборони США від серпня 2021 року.