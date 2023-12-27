У Колумбії відкрили бронзову статую співачки Шакіри

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AFP

Бронзову статую колумбійської співачки Шакіри відкрили в її рідному місті Барранкілья.

Про це повідомляє BBC.

Монумент заввишки 6,5 метра зображує Шакіру, що танцює, як у кліпі “Hips Donʼt Lie”.

В Instagram співачка поділилася фотографіями своїх батьків разом зі статуєю.

Шакіра подякувала скульптору Іно Маркесу та його учням за створення статуї і «величезний художній талант».