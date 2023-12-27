У Колумбії відкрили бронзову статую співачки Шакіри
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AFP
Бронзову статую колумбійської співачки Шакіри відкрили в її рідному місті Барранкілья.
Про це повідомляє BBC.
Монумент заввишки 6,5 метра зображує Шакіру, що танцює, як у кліпі “Hips Donʼt Lie”.
В Instagram співачка поділилася фотографіями своїх батьків разом зі статуєю.
Шакіра подякувала скульптору Іно Маркесу та його учням за створення статуї і «величезний художній талант».
- Минулого місяця Шакіра уклала угоду з іспанською прокуратурою щодо врегулювання справи про податкове шахрайство на €14,5 мільйона. У рамках угоди вона заплатить штраф у розмірі половини суми боргу — понад €7,3 мільйона. Вона також погодилася на ще один штраф у €438 тисяч, щоб уникнути трирічного увʼязнення.