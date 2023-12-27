Розслідування: Троє колишніх нардепів поїхали з України після початку повномасштабного вторгнення і не повернулися

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Прес-служба Міністерства внутрішніх справ України

Троє колишніх народних депутати Верховної Ради — Олександр Третьяков, Олександр Зац і Сергій Кацуба — виїхали за кордон у 2022 році, після початку російського повномасштабного вторгнення, скориставшись системою «Шлях».

Про це йдеться в розслідуванні журналістів NGL.media.

Колишній депутат парламенту Олександр Третьяков поїхав з України ще у квітні минулого року. Укртрансбезпека повідомила, що до системи «Шлях» його внесла Львівська обласна військова адміністрація, проте там це заперечують.

Посприяти в перетині кордону Третьякову попросила громадська організація «Народна самооборона Львівщини», яка допомагає військовим ще з 2014 року.

За словами голови організації, Олександр Третьяков сам звернувся до них і попросив допомогти йому привезти вантаж для ЗСУ. Проте в результаті нардеп обдурив львівських волонтерів і досі не повернувся в Україну.

Після початку великої війни ще одного колишнього нардепа-регіонала Олександра Заца внесли в систему «Шлях» як волонтера — у червні 2022 року це двічі зробила Херсонська ОВА. Проте він виїхав і досі не повернувся.

Поїхати з України Зацу допомогла громадська організація «Українська націонал-патріотична молодь» зі Львова — вони двічі надсилали до Херсонської ОВА звернення з проханням надати екснардепу дозвіл на перетин кордону.

За словами голови організації, після першого свого виїзду Зац нібито повертався і привозив якісь тактичні речі для військових. Проте вдруге колишній нардеп з-за кордону так і не повернувся.

Колишньому нардепу Сергію Кацубі вдалося виїхати завдяки тому, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло його до системи «Шлях» як водія-перевізника гуманітарних вантажів.

На запит видання в Мінінфраструктури відповіли, що про надання дозволу на виїзд Сергія Кацуби клопотав зовсім не благодійний фонд чи громадська організація, як у випадку з двома попередніми депутатами, а приватна комерційна компанія — київське ТОВ «Мікс Тревел Групп ЛТД».

Клієнтів компанія підшуковувала як особисто, так і через інтернет, публікуючи оголошення про «надання консультацій та юридичного супроводу для отримання офіційного дозволу на виїзд».

Цим «офіційним дозволом» і було внесення охочих до системи «Шлях» як волонтерів. Організатори надсилали листи від ТОВ «Мікс Тревел Групп ЛТД» до Мінінфраструктури з проханнями надати чоловікам право на виїзд як перевізникам гуманітарних вантажів.

Цьогоріч у липні директора «Мікс Тревел» Сергія Бойка засудили до пʼяти років умовно за участь у схемі незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон, зазначає видання.