Українські хакери паралізували систему управління підприємствами в росії

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Українські хакери паралізували роботу однієї з найбільших російських автоматизованих систем управління підприємствами 1С-Рарус. Це мільйонні збитки для російської економіки.

Про це повідомило Мінцифри.

Клієнти сервісу не можуть використовувати його та працювати на повну силу.

1С-Рарус використовують 150 тисяч користувачів, серед яких технологічні гіганти та спонсори війни «Татнефть» та російський банк ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює.