Українські хакери паралізували систему управління підприємствами в росії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Українські хакери паралізували роботу однієї з найбільших російських автоматизованих систем управління підприємствами 1С-Рарус. Це мільйонні збитки для російської економіки.
Про це повідомило Мінцифри.
Клієнти сервісу не можуть використовувати його та працювати на повну силу.
1С-Рарус використовують 150 тисяч користувачів, серед яких технологічні гіганти та спонсори війни «Татнефть» та російський банк ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює.
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