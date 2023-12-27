Цьогоріч Німеччина експортувала зброю на суму €11,7 млрд — на 40% більше, ніж у 2022. Третину отримала Україна

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Німеччина експортувала зброю та військове обладнання на рекордні €11,7 мільярда у 2023 році — це на 40% більше ніж у 2022. Третина експорту — €4,1 мільярда — припадає на Україну.

Про це пише Taggeschau.

Найбільші одержувачі німецького військового експорту після України — Норвегія (€1,2 мільярда), Угорщина (€1,03 мільярда), Велика Британія (€654,9 мільйона), США (€545,4 мільйона) і Польща (€327,9 мільйона). Ізраїль перебуває на сьомому місці за постачаннями — €323,2 мільйона, що у 10 разів більше, ніж у 2022 році (€32 мільйони).

Також виріс експорт до Південної Кореї — до €256,4 мільйона. А ще німецький уряд у 2023 році дозволив незначний експорт озброєнь в арабські держави — в Обʼєднані Арабські Емірати (€78,2 мільйона), Єгипет (€40,3 мільйона), Катар (€15,1 мільйона) та Саудівську Аравію (€13,3 мільйона).

Із загальної суми експорту €6,15 мільярда припадає на продаж зброї та боєприпасів, €5,57 мільярда — на продаж військової техніки. Близько 90% експорту йде до країн ЄС та НАТО, України, Японії, Австралії та Південної Кореї. Дані проаналізували з 1 січня до 12 грудня 2023 року.