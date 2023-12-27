У Гані запрацювало посольство України. МЗС хоче відкрити ще десять нових посольств у Африці

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МЗС України

У столиці Гани Аккрі почало роботу українське посольство, повідомило Міністерство закордонних справ України.

До призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Працюватиме весь спектр функцій — розвиток політичних контактів, зміцнення економічних звʼязків, а також консульські послуги для українців та ганійців.

Посольство України в Гані (Західна Африка). МЗС України

«Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриває нові можливості для української держави, бізнесу та громадян», — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наступними країнами, в яких піднімуть український прапор над новими українськими посольствами, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити десять посольств у Африці.