У Гані запрацювало посольство України. МЗС хоче відкрити ще десять нових посольств у Африці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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МЗС України
У столиці Гани Аккрі почало роботу українське посольство, повідомило Міністерство закордонних справ України.
До призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Працюватиме весь спектр функцій — розвиток політичних контактів, зміцнення економічних звʼязків, а також консульські послуги для українців та ганійців.
«Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриває нові можливості для української держави, бізнесу та громадян», — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Наступними країнами, в яких піднімуть український прапор над новими українськими посольствами, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити десять посольств у Африці.
- У березні 2023 року Міністерство закордонних справ на тлі кадрового голоду вперше оголосило відкриті вакансії на посади послів. Там були вакансії послів до 21 країни, переважно Африки.
- Свої заявки тоді подали 1 038 людей. Серед них 75 чинних та колишніх дипломатів, 126 науковців і викладачів, 387 підприємців і представників ділових кіл, 56 держслужбовців і працівників державних підприємств, 77 кандидатів з сектора безпеки та оборони, 38 представників громадянського суспільства, 44 правники, а також багато інших: студенти, медійники, місцеві депутати, медики та ін.