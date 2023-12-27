Кельнський собор закрили для туристів на невизначений термін через терористичну загрозу

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Туристам заборонили відвідувати головний собор Кельну (Німеччина) на невизначений термін через підвищену терористичну загрозу.

Про це повідомила пресслужба Кельнського собору.

Обмеження запровадили після повідомлення про загрозу терористичного акту. Поки що в храмі відбуватимуться тільки богослужіння та сповіді. Водночас посилять безпекові заходи: відвідувачів попросили бути готовими до перевірки документів, а також «утриматися від носіння сумок».

Кельнський собор у Німеччині. koelner-dom.de

Туристам також заборонили підходити до престолу та ставити свічку з молитовним проханням усередині собору. Це можна зробити надворі: перед собором встановили кілька лавок зі свічками Кельнського собору.

Зазвичай Кельнський собор під час святкування Різдва та Нового року відвідують до 100 тисяч туристів.