У Києві перекриватимуть станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» через просідання тунелів

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Сергій Моргунов / «Бабель»

У Київському метрополітені просідають тунелі між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка», тому рух на цих ділянках змінять.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтервʼю ЕП.

За його словами, через просідання тунелів відбудуться планові роботи і ремонт, але «ніяких великих проблем» немає.

Керівництво «Київського метрополітену» запевняє, що рух «Почайною» і «Тараса Шевченка» не перекриватимуть повністю, а натомість організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

«Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю», — додав Поворозник.

«Київпастранс» також має організувати додаткові маршрути наземного транспорту.