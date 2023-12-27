У Києві перекриватимуть станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» через просідання тунелів
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- Ліза Бровко
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Сергій Моргунов / «Бабель»
У Київському метрополітені просідають тунелі між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка», тому рух на цих ділянках змінять.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтервʼю ЕП.
За його словами, через просідання тунелів відбудуться планові роботи і ремонт, але «ніяких великих проблем» немає.
Керівництво «Київського метрополітену» запевняє, що рух «Почайною» і «Тараса Шевченка» не перекриватимуть повністю, а натомість організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.
«Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю», — додав Поворозник.
«Київпастранс» також має організувати додаткові маршрути наземного транспорту.
- У КМДА раніше повідомляли, що ремонт між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» запланували на літо 2024 року.