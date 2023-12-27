FT: Євросоюз хоче надати Україні €20 мільярдів в обхід вето Орбана

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Євросоюз готує резервний план, щоб надати Україні €20 мільярдів в обхід вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише Financial Times.

Схема передбачає, що країни-учасниці Євросоюзу нададуть гарантії бюджету ЄС. Це дозволить Європейській комісії запозичити до €20 мільярдів на ринках капіталу для Києва у 2024 році. Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточну суму визначать відповідно до потреб України. Такий план застосують, якщо вето Віктора Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого.

Це схоже на механізм, який вже використовували у 2020 році — тоді Єврокомісія забезпечила фінансування на суму до €100 мільярдів для країн ЄС під час пандемії COVID-19. Цей варіант не вимагатиме гарантій від усіх 27 країн-членів ЄС, якщо серед основних учасників будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Тому такий план дозволить ЄС обійти вето Угорщини, оскільки виділення допомоги Україні не потребуватиме одностайної підтримки всіх країн-учасниць Євросоюзу.

Деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, може знадобитися затвердження парламентом для надання національних гарантій. Цей процес планують завершити вчасно, аби надати допомогу Україні до березня.

Одним із недоліків цієї схеми є те, що вона обмежуватиметься позиками і не включатиме гранти. Країни-члени все ще можуть вирішити надавати гранти на двосторонній основі.

Ще один резервний план передбачає продовження структури фінансування, яку використовували цього року, — ЄС надав Україні €18 мільярдів позик на період від кількох місяців до року. Для погодження цього варіанту потрібна переважна більшість країн. Але чиновники наголошують, що їхній кращий варіант — це схвалити незмінний пакет допомоги, заблокований Угорщиною.