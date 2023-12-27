Сили ППО збили 32 з 46 дронів за ніч. Є загиблий

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч на 27 грудня російські окупанти запустили 46 дронів Shahed із двох напрямків: Балаклава (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, рф).

Про це повідомили Повітряні сили.

Росіяни запускали безпілотники хвилями з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня. Для відбиття атаки залучали тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, яким вдалося знищити 32 БпЛА.

Протиповітряна оборона відпрацювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Наприклад, 12 збили на Одещині, три на Миколаївщині, два на Вінниччині.

На Одещині окупанти атакували в основному обласний центр. Уламки збитих дронів упали на одну з незаселених новобудов. Збитий у повітрі дрон упав на дачні будинки в передмісті Одеси, через що спалахнула пожежа. Загинула людина, троє поранені.

Більшість незбитих дронів атакувала прифронтові території, зокрема Херсонщину. Декілька впали без наслідків.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України