Сили ППО збили 32 з 46 дронів за ніч. Є загиблий
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 27 грудня російські окупанти запустили 46 дронів Shahed із двох напрямків: Балаклава (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, рф).
Про це повідомили Повітряні сили.
Росіяни запускали безпілотники хвилями з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня. Для відбиття атаки залучали тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, яким вдалося знищити 32 БпЛА.
Протиповітряна оборона відпрацювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Наприклад, 12 збили на Одещині, три на Миколаївщині, два на Вінниччині.
На Одещині окупанти атакували в основному обласний центр. Уламки збитих дронів упали на одну з незаселених новобудов. Збитий у повітрі дрон упав на дачні будинки в передмісті Одеси, через що спалахнула пожежа. Загинула людина, троє поранені.
Більшість незбитих дронів атакувала прифронтові території, зокрема Херсонщину. Декілька впали без наслідків.
- Учора вночі окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсону й евакуаційний потяг. Загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який евакуював людей. Ще кілька правоохоронців і працівників «Укрзалізниці» постраждали.