Як спецпризначенці ЗСУ створили плацдарм у Кринках. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 26 грудня

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«Бабель»

Бійці 73-го морського центру спецоперацій ЗСУ ― одні з тих, хто забезпечував захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Журналісти Associated Press протягом пів року кілька разів зустрічалися з фахівцями центру й змогли відтворити початок операції.

Власне, спершу фахівці центру планували масштабну операцію із захоплення лівобережжя Херсонщини ― у межах літнього контрнаступу. За словами офіцера з позивним «Скіф», його побратими облаштували на островах у гирлі Дніпра опорні пункти, шляхи постачання та маршрути майбутнього наступу. Підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня зірвав ці плани ― зруйнувавши, втім, і російські позиції на Дніпрі. Протягом наступних півроку військові розробляли новий план наступу, і ключовим у ньому було те, хто перший візьме під контроль острови на Дніпрі, ми чи росіяни.

Дуже пощастило, що захопити острів перед Кринками доручили російському офіцеру, який був проти війни. Він, а також 11 його підлеглих вирішили здатися Україні. Від них Скіф дізнався всю потрібну інформацію щодо російських сил у районі Кринків ― виявилося, що острів мали захопити близько двадцяти недосвідчених окупантів. Завадити їм було легко, і вже невдовзі підопічні Скіфа запустили над Кринками дрон із синьо-жовтим прапором. Як запевняють автори матеріалу, це було символічною передумовою того, щоб військове керівництво країни повірило в реалістичність планів 73-го центру захопити й утримати плацдарм у Кринках.

Починаючи з жовтня до операції на лівобережжі Херсонщини долучилися різні угруповання ЗСУ. Значну роль в операції досі відіграють бійці центру морських спецоперацій. Вони працюють переважно вночі, на човнах чи просто у водолазних костюмах. Втрати підрозділу чималі ― як каже Скіф, «моя телефонна книжка перетворилася на кладовище», також контингенту на лівому березі завдають проблем керовані авіабомби і дрони росіян. Однак навіть попри настання зимових холодів, бійці 73-го центру продовжують виконувати місію за місією, хоча про більшість із них широкій публіці ніколи не стане відомо, стверджує боєць.

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