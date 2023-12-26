Мінцифри запустило бета-тестування програми електронного резидентства

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Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування програми електронного резидентства uResidency.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Завдяки цій програмі громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні, вести бізнес з будь-якого місця і сплачувати податки до українського бюджету.

Усі послуги в uResidency можна отримати онлайн — від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також буде мобільний банкінг, оподаткування 5% і відсутність бухгалтерії та звітів.

«Програма стане потужним джерелом для відновлення нашої економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців. А також популяризуватиме бренд України як цифрової держави», — зазначив Федоров.

Над цією програмою його міністерство працювали три роки.