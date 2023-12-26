Традицію Щедрого вечора визнали нематеріальної культурною спадщиною України

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Міністерство культури України / Facebook

Традицію Щедрого вечора внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури.

Міністерство культури України / Facebook

Традиції Щедрого вечора України мають форму так званих новорічних обходів. Традиція має довгу історію, сягає своїм корінням у дохристиянські часи і містить у собі 12 обрядових страв, приготування до Щедрого вечора, перевдягання — «водіння кози», Маланка, щедрування. І тут важливим елементом є всесвітньо відомий твір «Щедрик».

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джапарової, чиновники, науковці і громадські активісти нині працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

«Наша мета — довести світові, що мелодія “Carol of the Bells” має насправді суто українське «громадянство». Відповідно до правил ЮНЕСКО одна з вимог для включення елементу до світового списку — це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія — важливий крок до світового визнання», — сказала вона.