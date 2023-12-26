Міжнародна федерація кінного спорту заборонила спортсменам з росії й Білорусі брати участь в Олімпійських іграх 2024 року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Dylan Garcia / AOP
Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) вирішила, що російські й білоруські вершники не братимуть участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року навіть у нейтральному статусі.
Про це повідомляє Reuters.
Міжнародна спортивна федерація відсторонила російських і білоруських вершників від міжнародних змагань у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня допустив російських і білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі в нейтральному статусі. Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет МОК.
Однак Міжнародна федерація кінного спорту заявила, що росіяни і білоруси не виступатимуть на Олімпійських іграх у Парижі через те, що термін відбору вершників на Олімпійські ігри закінчується вже 31 грудня.
«Згідно з Олімпійською кваліфікаційною системою для кінного спорту індивідуальна кваліфікація забезпечується олімпійським рейтингом FEI... з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року», — повідомили в організації.
- Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
- Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний назвав безвідповідальним рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до Ігор 2024 року.
- 30 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, на яких будуть представлені атлети з росії чи Білорусі. Проте 27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українцям брати участь у змаганнях, де виступають росіяни і білоруси в нейтральному статусі, а не під своїми прапорами.