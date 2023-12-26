Суд закрив справу активіста Сергія Стерненка про самозахист

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Волонтер Сергій Стерненко заявив, що його справу про самозахист закрили. Рішення виніс Приморський районний суд Одеси.

«Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», — написав він у X.

Адвокат Стерненка Масі Найєм підтвердив позитивне рішення суду на користь активіста.