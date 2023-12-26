Суд закрив справу активіста Сергія Стерненка про самозахист
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Волонтер Сергій Стерненко заявив, що його справу про самозахист закрили. Рішення виніс Приморський районний суд Одеси.
«Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», — написав він у X.
Адвокат Стерненка Масі Найєм підтвердив позитивне рішення суду на користь активіста.
- Стерненка з червня 2020 року судили за звинуваченнями в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Справа стосувалися нападу Олександра Ісайкула та Івана Кузнєцова на Стерненка у 2018 році. Кузнєцов тоді у бійці загинув від ножового поранення, а Стерненко отримав кілька порізів. Він стверджує, що то був замовний напад через його протести проти забудови Одеси. В організації нападу він звинувачує мера Геннадія Труханова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, втік з України.
- У червні 2023 року судили виконавця другого нападу, який у травні 2018 року стріляв Сергієві Стерненку в потилицю з травматичного пістолету. Тоді активіст наздогнав і власноруч затримав нападника й передав поліції. Суд визнав винним Абзала Баймукашева й присудив йому 10 років тюрми.