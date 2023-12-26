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Daily Mail

Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона. Йдеться про будинок дядька Кевіна, в якому хлопчик робив пастки для «липких бандитів», пише Daily Mail.

Дім розташований на Верхньому Вест-Сайді у Нью-Йорку за адресою 51 West 95th Street і має чотири спальні та пʼять ванних кімнат. Його кардинально відремонтували після зйомок фільму «Сам удома», тож тепер будинок не такий схожий на свій попередній, «фільмовий» варіант.

Теперішні власники придбали таунхаус у 2009 році. Сімʼя, яка зараз там живе, досі отримує на Різдво листи від дітей, в яких вони розповідають про фільм «Сам удома». Інколи будинок та його подвірʼя фотографують фанати фільму.

Daily Mail

Таунхаус спочатку продавався за $7,65 мільйона, коли його вперше виставили на продаж у березні, але вже в квітні ціну знизили до $7,1 мільйона. У червні ціна опустилася до $6,7 мільйона.