Валерій Залужний прокоментував законопроєкт про мобілізацію 500 тисяч і скасування обмеженої придатності
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував нові законопроєкти про мобілізацію в Україні в етері телемарафону.
За його словами, військове командування не робило запиту на конкретні цифри мобілізованих українців. Ідеться про цифру у 400—500 тисяч людей, про яку говорив, зокрема, президент Володимир Зеленський.
«Окремим запитом на безпосередньо Кабмін чи Верховну Раду ми не робимо», — сказав він і додав, що військове командування регулярно формує запити на кількість боєприпасів, зброю та людський ресурс.
Водночас Валерій Залужний каже, що цифра у 400—500 тисяч мобілізованих сформована військовим командуванням на наступний рік. Вона враховує покриття поточного недоукомплектування і створення нових військових частин, а також прогнозування втрат Сил оборони України.
Також головнокомандувач дав пояснення щодо параметрів придатності до військової служби, які прописані у законопроєкті про мобілізацію. Генерал наголосив, що документ пропонує вилучити поняття «обмежена придатність». Будуть тільки придатні або ні — це вирішуватиме Військово-лікарська комісія.
«Сьогодні оперування ступенем інвалідності 2 і 3 групи не є актуальним, бо придатність до військової служби вирішує не людина, а ВЛК», — зазначив Залужний.
- Увечері 25 грудня уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- 19 грудня на пресконференції, присвяченій підсумкам року, Володимир Зеленський повідомив, що військове командування має потребу у додатковій мобілізізації від 400 000 до 500 000 людей. Президент сказав, що йому потрібні аргументи для такого рішення.