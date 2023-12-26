CNN: ФБР розслідує погрози суддям Колорадо, які заборонили Трампу брати участь у праймеріз

Новини

Getty Images / «Бабель»

ФБР та правоохоронці штату Колорадо розслідують погрози суддям Верховного суду штату. Вони минулого тижня ухвалили рішення, що Трамп не може бути кандидатом від штату на президентських виборах наступного року.

Про це пише CNN.

Співробітники правоохоронних органів штатів і місцевих органів влади відстежують риторику на екстремістських онлайн-форумах та розслідують, чи можуть вони перетворитися на реальні погрози державним службовцям.

Імена чотирьох суддів Верховного суду штату Колорадо, які ухвалили рішення про дискваліфікацію Трампа на виборах, часто зʼявлялися в «підбурювальних» повідомленнях на таких форумах із закликами оприлюднити особисті дані суддів. Зокрема, один із користувачів ультраправого форуму, який підтримує Трампа, написав: «Усі щури в мантіях мають бути повішені».

Інші дописи містили непрямі заклики до громадянської війни, а також інші насильницькі висловлювання.

Представник судової гілки влади Колорадо не став коментувати повідомлення про погрози на адресу суддів, а представник патрульної поліції штату Колорадо Гері Катлер заявив, що будь-які погрози суддям розслідуватимуться місцевою владою.