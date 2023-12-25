В ЗСУ спростували заяви російського міністра Шойгу про захоплення Марʼїнки

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Андрій Єрмак / Telegram

Міністр оборони росії Сергій Шойгу 25 грудня доповів президенту рф володимиру путіну про повну окупацію міста Марʼїнка на Донеччині. За його словами, взяття міста дозволило відсунути артилерію ЗСУ від Донецька і дало «додаткові можливості для подальших дій в цьому напрямку».

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону заявив, що бої за Марʼїнку тривають.

«Зараз наші військові перебувають в адміністративних межах Марʼїнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Марʼїнки некоректно», — сказав він.

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