Японський посадковий апарат «Місячний снайпер» прибув на орбіту супутника Землі

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JAXA

Японський роботизований посадковий апарат SLIM «Місячний снайпер» прибув на орбіту супутника Землі 25 грудня.

Про це оголосило Японське агентство аерокосмічних досліджень, пише Space.

Наразі корабель перебуває на еліптичній орбіті за 600 км від поверхні Місяця в найближчій точці та за 4 000 км — у найдальшій.

JAXA

Після виходу на місячну орбіту зонд почне готуватися до спроби приземлення.

JAXA описує місію SLIM як «дослідження технології точної посадки, необхідної для майбутніх місячних зондів, і перевірки цього на поверхні Місяця за допомогою маломасштабного зонда».

Якщо все піде за планом, «Місячний снайпер» розгорне два мінізонди на поверхні Місяця. Ці апарати робитимуть фотографії, допомагатимуть команді стежити за станом SLIM і забезпечуватимуть прямий звʼязок із Землею.