Санта-Клаус летить світом. За ним стежать Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони США

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На Різдво, 25 грудня, Санта-Клаус розпочав свій політ світом. За його польотом спостерігають Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони США (NORAD).

На Flightradar санки з позивним R3DN053 (Merry Christmas) і номером реєстрації HoHoHo пролітають на півночі Гренландії. У NORAD Санта вже долетів до Північного полюса.

Flightradar почав показувати маршрут Санти у 2017 році. Першим цю традицію запустило військове командування NORAD в 1955 році, коли один з відомих універмагів у штаті Колорадо помилково у своїй рекламі вказав номер телефону гарячої лінії континентального командування ППО. Реклама закликала дітей дзвонити Санті. Після цього військові вирішили щороку показувати вигаданий маршрут головного різдвяного героя.