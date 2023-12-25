Санта-Клаус летить світом. За ним стежать Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони США
- Автор:
- Ліза Бровко
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Gary Hershorn / Getty Images
На Різдво, 25 грудня, Санта-Клаус розпочав свій політ світом. За його польотом спостерігають Flightradar і Командування повітряно-космічної оборони США (NORAD).
На Flightradar санки з позивним R3DN053 (Merry Christmas) і номером реєстрації HoHoHo пролітають на півночі Гренландії. У NORAD Санта вже долетів до Північного полюса.
Flightradar почав показувати маршрут Санти у 2017 році. Першим цю традицію запустило військове командування NORAD в 1955 році, коли один з відомих універмагів у штаті Колорадо помилково у своїй рекламі вказав номер телефону гарячої лінії континентального командування ППО. Реклама закликала дітей дзвонити Санті. Після цього військові вирішили щороку показувати вигаданий маршрут головного різдвяного героя.
- У Фінляндії Airbnb пропонує родині безкоштовно пожити в будинку Санти. Сімʼї, яка хоче пожити в будиночку Санти, доведеться сортувати листи до Санти, штампувати конверти з офіційним поштовим штемпелем Полярного кола і виконувати інші доручення головного ельфа.