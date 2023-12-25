У росії вдруге заочно заарештували очільника ГУР Кирила Буданова

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Пресслужба ГУР Міноборони України

Басманний районний суд Москви заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про «теракти». Перед цим його оголосили в розшук у рф.

Російський суд заочно засудив Буданова цього разу на два місяці. Його звинуватили у теракті, який скоїла група людей і який завдав значних збитків.

Ще у квітні 2023 року суд у Москві першого разу заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинуватили у створенні терористичного угруповання та зберіганні зброї. Російські медіа припускали, що справа стосується вибуху на Кримському мосту. Федеральна служба безпеки рф відкрито звинувачувала керівника ГУР в організації вибуху.