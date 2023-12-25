У Пекіні зафіксували найхолодніший грудень за всю історію спостережень
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay / Free-Photos
Столиця Китаю Пекін побила власний рекорд кількості годин з морозною погодою за грудень. Цьогоріч грудень став найхолоднішим за всю історію спостережень, яка триває з 1951 року.
Про це повідомила державна газета Beijing Daily, передає BBC.
Метеорологічна обсерваторія зафіксувала в Пекіні понад 300 годин мінусової температури з 11 грудня, що і стало рекордом. До того ж китайська столиця пережила девʼять днів поспіль, коли стовпчик термометра опускався нижче -10 °C.
Минулого тижня рекордне похолодання також відчули північні і північно-східні частини країни, де температура досягала -40 °C і нижче.
У багатьох містах є проблеми з опаленням. Теплопостачання відключають для багатьох підприємств, надаючи перевагу лікарням, притулкам, житловим будинкам. Також опалення відключають державним департаментам і адміністративним установам.
- У Китаї через землетрус загинули щонайменше 134 людини, ще тисяча людей поранені. Рятувальникам роботу ускладнювало значне похолодання. Люди, які опинилися під завалами за мінусової температури, могли прожити від пʼяти до десяти годин.