У Сумській області повністю евакуювали населення з 19 населених пунктів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У Сумській області з 19 населених пунктів повністю евакуювали усіх жителів.
Про це «Суспільному» повідомили в Сумській ОВА.
Йдеться про 5-кілометрову зону вздовж кордону з росією. Ці 19 населених пунктів розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманській громадах. Станом на початок грудня 2023 року кількість евакуйованого населення — 3 679 людей, зокрема 679 дітей, які виїхали до інших громад Сумської області.
Загалом евакуації підлягають жителі 15 громад Сумщини. Загальна кількість людей становить 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей. Усі вони живуть у цій 5-кілометровій зоні. Процес евакуації триватиме.
- Сумська область майже щодня зазнає обстрілів. Тільки 23 грудня рятувальникам довелося ліквідовувати наслідки ворожого удару, завданого по житловому сектору одного з населених пунктів Сумського району. Горіли житлові й господарські будівлі.