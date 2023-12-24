У січні в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
У січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.
Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі з делегацією Сенату парламенту Франції, передає пресслужба Міноборони.
Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки поставкам від союзників західних артилерійських систем. Збройні сили України зацікавлені у подальшій закупівлі французьких самохідних артилерійських установок Caesar калібру 155 мм, які вже є на озброєнні української армії. Гаврилюк зауважив, що ці САУ продемонстрували високу ефективність у бою.
У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту. ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти передачі ЗСУ більшої кількості боєприпасів до Caesar.
- САУ Caesar («Цезар») під стандартний натівський боєприпас калібу 155 мм призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для «пробивки» проходів у мінних полях і загородженнях. Її ефективна дистанція ведення вогню до 42 км. Україна отримала від Франції 30 одиниць Caesar. Данія у 2023 році обіцяла ЗСУ ще 19 одиниць. Перші САУ прибули у квітні.