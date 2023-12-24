У штаті Флорида в торговому центрі сталася стрілянина, загинув чоловік
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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AP
У штаті Флорида ввечері 23 грудня сталася стрілянина. Загинув чоловік, ще декілька людей отримали поранення, пише Associated Press.
Стрілянина сталася в торговому центрі Paddock Mall приблизно о 15:40 за місцевим часом.
Загиблий чоловік отримав декілька вогнепальних поранень, а одну жінку поранили в ногу. Згодом торговий центр оточила поліція та всіх евакуювали, проте підозрюваний стрілок встиг утекти й залишив свою вогнепальну зброю.
- На початку грудня в Невадському університеті в Лас-Веґасі сталася стрілянина — тоді троє людей загинули, а ще одна людина поранена. Стрільцем виявився 67-річний професор, який викладав у коледжах у Джорджії та Північній Кароліні. Трагедія стала 80-ю стріляниною в навчальних закладах США 2023 року. За даними Gun Violence Archive, загалом цьогоріч у Сполучених Штатах стався 631 масовий розстріл.