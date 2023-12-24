У штаті Флорида в торговому центрі сталася стрілянина, загинув чоловік

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AP

У штаті Флорида ввечері 23 грудня сталася стрілянина. Загинув чоловік, ще декілька людей отримали поранення, пише Associated Press.

Стрілянина сталася в торговому центрі Paddock Mall приблизно о 15:40 за місцевим часом.

Загиблий чоловік отримав декілька вогнепальних поранень, а одну жінку поранили в ногу. Згодом торговий центр оточила поліція та всіх евакуювали, проте підозрюваний стрілок встиг утекти й залишив свою вогнепальну зброю.