Ісландія приєдналася до двох коаліцій і виділила €340 тисяч на медичну допомогу Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні, — IT-коаліції та Коаліції з розмінування. Країна також виділяє €340 тисяч через комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України.
Про це повідомило Міноборони України.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну і безпекову підтримку Україні здебільшого через різні міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО тощо.
- Наразі до складу IT-коаліції входять вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Велика Британія й Італія також оголосили про свій намір приєднатися.