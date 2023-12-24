Генштаб: росія втратила 800 окупантів і 28 артилерійських систем

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За минулу добу на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Росіяни втратили 800 окупантів, чотири танки, 28 артилерійських систем та 20 безпілотників.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські оборонці відбили росіян в районі Синьківки Харківської області, на Бахмутському напрямку — біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Оборонці також відбили атаки на Авдіївському напрямку — східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисники відбили всі атаки росіян в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, а на Херсонському напрямку продовжують заходи з розширення плацдарму.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ