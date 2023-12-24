Росіяни обстріляли Херсон. Три людини загинули

Новини

Росіяни вночі обстріляли центральну частину Херсону. Через влучання артилерійського снаряда в житловий будинок загинули 87-річний чоловік і його 81-річна дружина, а ще один чоловік 52 років отримав вибухову травму, контузію і поранення ноги.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також у Центральному районі міста під час розбору завалів знайшли тіло загиблого чоловіка, його особу встановлюють.

Загалом за минулу добу росіяни випустили 71 снаряд по Херсону. Вони поцілили в медичні установи, навчальний заклад і обʼєкти критичної інфраструктури — через це чотири людини загинули, а ще девʼять отримали поранення, серед них — дитина.