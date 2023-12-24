За ніч сили ППО знищили 14 із 15 російських дронів Shahed
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Уночі сили ППО збили 14 із 15 запущених російських дронів Shahed. Їх знищили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.
Про це повідомили Повітряні сили.
Окупанти випустили 15 «шахедів» із району Приморсько-Ахтарська, що в росії.
У Силах оборони півдня уточнили, що загалом на південному напрямку збили шість «шахедів»: чотири на Миколаївщині, один на Дніпропетровщині та один на Кіровоградщині. Влучань не допустили.
- Від початку вторгнення росіяни запустили по Україні понад 7 400 ракет і 3 700 дронів.