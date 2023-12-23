Суд відправив керівника одного з головних управлінь Міноборони до СІЗО без права застави

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Офіс генерального прокурора

Суд обрав керівнику головного управління Міноборони запобіжний захід — його триматимуть під вартою без права застави до 19 лютого 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Його затримали в Києві 22 грудня. За даними слідства, минулого року він підписав угоду з компанією-спецекспортером на купівлю оптової партії артилерійських снарядів. Однак снарядів військо не отримало, тож компанії не платили.

Згодом Агенція оборонних закупівель уклала новий договір. Він не передбачав посередників, однак керівник одного з головних управлінь Міноборони знехтував контрактом Агенції оборонних закупівель і продовжив дію попередньої угоди. Після цього на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника переказали майже 1,5 мільярда гривень — це на 30% перевищило ціну снарядів за прямим договором з виробником.

Розслідування за ч. 2 ст. 114-1 ККУ триває. Чоловіку загрожує до 15 років вʼязниці.