Міноборони розглядає можливість запрошувати військовозобовʼязаних через електронне сповіщення

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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його відомство розглядає можливість запрошувати чоловіків до територіальних центрів комплектування через електронне сповіщення.

Про це він сказав інтерв’ю «Суспільному».

За його словами, цей механізм потрібно обговорювати покроково.

«Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані обліковувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні», — сказав Умеров.

Він додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим. У разі затвердження механізму електронні запрошення отримають всі військовозобовʼязані українські чоловіки, у тому числі ті, що перебувають за кордоном.