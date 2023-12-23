Президент Байден підтримав рекордні $886 мільярдів на оборонний бюджет. Що це дає Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash
Президент США Джо Байден підписав закон про політику оборони США, який передбачає щорічні військові витрати в розмірі $886 мільярдів. Це також включає допомогу Україні.
Про це пише Reuters.
Перед цим закон ухвалили Конгрес і Сенат США. Цей документ регулює багато що: від підвищення зарплати для військовослужбовців і купівлі кораблів з літаками до політики підтримки іноземних партнерів, таких як Україна та Тайвань.
Закон, який складається з майже 3 100 сторінок, включає підвищення зарплати військовим на 5,2% і збільшення загального бюджету національної безпеки приблизно на 3% — до $886 мільярдів.
Водночас закон продовжує Ініціативу сприяння безпеці України до кінця 2026 року, що дозволить Вашингтону виділити $300 мільйонів на програму у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.
- Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.