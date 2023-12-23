Сили ППО знищили 9 із 9 дронів Shahed за ніч
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Протиповітряна оборона збила девʼять російських дронів Shahed із девʼяти в межах Одеської та Хмельницької областей у ніч з 22 на 23 грудня.
Про це повідомили Повітряні сили.
Російські окупанти почали атаку ударними безпілотниками з районів Балаклави, що у Криму, та Приморсько-Ахтарська, що в росії.
На Одещині після збиття ворожих дронів вибухова хвиля пошкодила скління одного з навчальних закладів. Обійшлося без загиблих і постраждалих, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
У Силах оборони півдня уточнили, що сім дронів збили саме на Одещині.
- Від початку вторгнення росіяни запустили по Україні понад 7 400 ракет і 3 700 дронів.