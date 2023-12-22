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Зенітки Gepard, боєприпаси та дрони. Німеччина передала нову військову допомогу Україні

Автор:
Олександра Опанасенко
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Німеччина передала Україні нову партію зброї, зокрема додаткові зенітні системи Gepard, повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Так, Німеччина передала:

Поставки здійснюються зі складів промисловості та фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.