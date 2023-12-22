Зенітки Gepard, боєприпаси та дрони. Німеччина передала нову військову допомогу Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Німеччина передала Україні нову партію зброї, зокрема додаткові зенітні системи Gepard, повідомила пресслужба уряду Німеччини.
Так, Німеччина передала:
- 10 БпЛА Vector;
- боєприпаси для Leopard 2A6;
- два тягачі HX81;
- пʼять напівпричепів HX81;
- вісім вантажівок Zetros;
- дві машини розмінування WiSENT 1 MC;
- дві машини прикордонної охорони;
- вісім транспортних засобів;
- дві системи захисту звʼязку AMPS для вертольотів;
- 2 500 снарядів калібру 155 мм;
- 25 536 снарядів калібру 40 мм для автоматичних гранатометів.
Поставки здійснюються зі складів промисловості та фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.
- 14 грудня Німеччина передала Україні другу систему ЗРК Patriot і ракети до неї, щоб посилити українську протиповітряну оборону.