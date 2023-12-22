Зенітки Gepard, боєприпаси та дрони. Німеччина передала нову військову допомогу Україні

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Німеччина передала Україні нову партію зброї, зокрема додаткові зенітні системи Gepard, повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Так, Німеччина передала:

10 БпЛА Vector;

боєприпаси для Leopard 2A6;

два тягачі HX81;

пʼять напівпричепів HX81;

вісім вантажівок Zetros;

дві машини розмінування WiSENT 1 MC;

дві машини прикордонної охорони;

вісім транспортних засобів;

дві системи захисту звʼязку AMPS для вертольотів;

2 500 снарядів калібру 155 мм;

25 536 снарядів калібру 40 мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості та фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.