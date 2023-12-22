Японія передасть Штатам ракети для Patriot. Це допоможе й Україні

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Японія поповнить запаси Сполучених Штатів ракетами для ЗРК Patriot. Це допоможе й Україні.

Про це повідомив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.

Салліван заявив, що ці ракети поповнять американські запаси, виснажені військовою допомогою Україні. Цей крок також додасть США гнучкості, щоб відправляти більше сучасних засобів ППО в Україну. Японія є ліцензованим виробником ракет до Patriot.

Щоб передати Штатам ракети, уряд Японії помʼякшив правила експорту оборонного обладнання, пише The Japan Times. Адміністрація премʼєр-міністра Фуміо Кішіди пояснила цей крок тим, що військовий експорт став важливим політичним інструментом. Уперше з 2014 року Токіо переглянуло правила передачі оборонного обладнання і технологій країни, які діяли з 1976 року.