Розслідування: у голови ВККС немає російського паспорта, а оприлюднений номер — це комбінація цифр із радянського документа
- Автор:
- Олександра Амру
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Журналістське розслідування проєкту «Схеми» спростувало інформацію Служби зовнішньої розвідки про те, що у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів є російський паспорт. Номер документа, що оприлюднила СЗР — це комбінація цифр із його радянського паспорта.
Ще рік тому, під час відбору членів комісії, зазначають у «Схемах», журналіст програми Георгій Шабаєв перевіряв Романа Ігнатова, як кандидата до ВККС.
Виявилося, що в нього був лише старий радянський паспорт, громадянства рф він ніколи не отримував, а на обліку російської офіційної системи «Роспаспорт» немає такого громадянина.
На інформацію про ймовірну наявність у Ігнатова російського паспорта вчора зреагувала й Конкурсна комісія з добору членів ВККС. Там зазначили, що під час відбору Ігнатов надав документи, що підтверджували його українське громадянство і що він не має громадянства інших держав.
Стверджуючи про наявність у Ігнатова російського паспорта, Служба зовнішньої розвідки наводить такий номер документа: 6140 640912. Проте паспорта з таким номером насправді не існує.
Це комбінація номеру старого радянського паспорта Ігнатова (перші шість цифр — 614064) й дати його отримання (09.12). До того ж третя і четверта цифра мають відповідати року видачі. Тобто серію «40» в росії почнуть видавати лише у 2040-му році.
- 21 грудня медіа почали стверджувати, що Служба зовнішньої розвідки надіслала у ВККС листа, де йдеться про те, що глава комісії Роман Ігнатов може бути громадянином рф. Зокрема, про це писало видання «Дзеркало тижня» (ZN.UA) з посиланням на власні джерела у ВККС і Вищій раді правосуддя.
- Повідомлення про ймовірну наявність у Ігнатова паспорта рф почали ширитися ще в червні, коли призначили новий склад ВККС, розблокувавши в такий спосіб роботу органу. Тоді в інтерв’ю Ігнатов заперечував, що має російське громадянство. Він розповів, що в 1990-х роках дійсно навчався і працював у росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. Після повернення Ігнатова на рідну Луганщину в 1996 році йому підтвердили громадянство України — відтоді він проходив безліч ретельних перевірок, щоб отримати роботу в прокуратурі та судах. Зокрема, останні перевірки здійснювала Конкурсна комісія з відбору членів ВККС і ВРП, яка завершила відбір.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів — це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу. ВККС проводить конкурс на суддів в усі суди України: перевіряє кандидатів і проводить іспити. У складі комісії шістнадцять членів — їх обирають або призначають зʼїзд суддів, представники юридичних вишів, адвокати, омбудсмен з прав людини та голова державної судової адміністрації.
- Створення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів — це одна з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС.