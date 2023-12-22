Розслідування: у голови ВККС немає російського паспорта, а оприлюднений номер — це комбінація цифр із радянського документа

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Журналістське розслідування проєкту «Схеми» спростувало інформацію Служби зовнішньої розвідки про те, що у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів є російський паспорт. Номер документа, що оприлюднила СЗР — це комбінація цифр із його радянського паспорта.

Ще рік тому, під час відбору членів комісії, зазначають у «Схемах», журналіст програми Георгій Шабаєв перевіряв Романа Ігнатова, як кандидата до ВККС.

Виявилося, що в нього був лише старий радянський паспорт, громадянства рф він ніколи не отримував, а на обліку російської офіційної системи «Роспаспорт» немає такого громадянина.

На інформацію про ймовірну наявність у Ігнатова російського паспорта вчора зреагувала й Конкурсна комісія з добору членів ВККС. Там зазначили, що під час відбору Ігнатов надав документи, що підтверджували його українське громадянство і що він не має громадянства інших держав.

Стверджуючи про наявність у Ігнатова російського паспорта, Служба зовнішньої розвідки наводить такий номер документа: 6140 640912. Проте паспорта з таким номером насправді не існує.

Георгій Шабаєв / Facebook

Це комбінація номеру старого радянського паспорта Ігнатова (перші шість цифр — 614064) й дати його отримання (09.12). До того ж третя і четверта цифра мають відповідати року видачі. Тобто серію «40» в росії почнуть видавати лише у 2040-му році.