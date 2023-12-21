Країни G7 та Паризького клубу відтермінували виплати України за держборгом до 2027 року

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Група офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року, повідомило Міністерство фінансів.

Це дозволить продовжити дію меморандуму до кінця березня 2027 року. Документ підписали торік 14 вересня. Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Також під час зустрічі міністр фінансів Сергій Марченко відзначив, що важливо продовжувати надавати Україні найбільш прийнятний борговий режим до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу.