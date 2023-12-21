В Україні завершили перевірку реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг». Чому це важливо
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
У Міноборони верифікували електронний реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг». Відомство планує створити документ, який підтверджуватиме статус військовозобовʼязаного.
Про це передає «АрміяInform» із засідання нового керівництва Міноборони з представниками країн G7 («Великої сімки»).
На базі «Оберігу» міністерство запустить нові електронні послуги, серед яких онлайн-послугу бронювання, яка має дати антикорупційний ефект. Реєстр також допоможе знати і контролювати весь перелік особового складу.
Після перевірки з реєстру з нього зникли дублі та неактуальні дані. Якість наповнення «Оберега» зросла з 27% до 88%.
- В Україні з 24 лютого 2022 року, дати повномасштабного вторгнення росії, діють воєнний стан і загальна мобілізація. Їх кілька разів продовжували. Останній раз Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію 8 листопада. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року. Вочевидь, після цього їх знову продовжать на 90 днів.
- Наразі Міноборони посилює кампанію з рекрутингу до війська. До цього процесу залучають профільні компанії та платформи. Відомство вже підписало договори із OLX, Lobby X, Work.ua та Robota.ua.