В Україні завершили перевірку реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг». Чому це важливо

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Reuters / «Бабель»

У Міноборони верифікували електронний реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг». Відомство планує створити документ, який підтверджуватиме статус військовозобовʼязаного.

Про це передає «АрміяInform» із засідання нового керівництва Міноборони з представниками країн G7 («Великої сімки»).

На базі «Оберігу» міністерство запустить нові електронні послуги, серед яких онлайн-послугу бронювання, яка має дати антикорупційний ефект. Реєстр також допоможе знати і контролювати весь перелік особового складу.

Після перевірки з реєстру з нього зникли дублі та неактуальні дані. Якість наповнення «Оберега» зросла з 27% до 88%.