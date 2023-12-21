Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів заперечує наявність громадянства рф

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Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов заперечив, що має громадянство росії.

Про це він сказав на брифінгу, передає УП.

За словами Ігнатова, коли йому прийшов лист від Служби зовнішньої розвідки щодо російського громадянства, то він звернувся до правоохоронців, але отримав різні відповіді: один держорган відповів, що не має такої інформації, а інший повідомив про наявність громадянства рф без доказів.

Роман Ігнатов повідомив, що в нього був паспорт СРСР «без російської чи української відмітки», тобто був без громадянства, і може це підтвердити. Паспорт України він отримав у 1996 році.

Також голова ВККС додав, що проти службовців комісії готують провокації, тому він просить про посилену охорону.

Ще Ігнатов розповів, що 15 вересня його внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за державну зраду під час воєнного стану. Заяву на нього подав народний депутат. Це стосувалося перебування Ігнатова у полоні у 2014 році (тоді воєнний стан не оголошували).