Медіа: У очільника Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути російське громадянство

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Медіа стверджують, що Служба безпеки надіслала Вищій кваліфікаційній комісії суддів листа, в якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство.

Про це, зокрема, пише видання ZN.UA з посиланням на власні джерела у ВККС та Вищій раді правосуддя.

Повідомлення про ймовірну наявність у Ігнатова паспорта рф почали ширитися ще в червні, коли призначили новий склад ВККС, розблокувавши в такий спосіб роботу органу. Тоді в інтерв’ю Ігнатов заперечував, що має російське громадянство.

Він розповів, що в 1990-х роках дійсно навчався і працював у росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. Громадянство України підтверджено в липні 1996 року, після повернення в рідний Луганськ.

Ігнатов наголосив, що з того часу проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема, останніми перевірки здійснювала Конкурсна комісія з відбору членів ВККС та ВРП, яка завершила відбір.

21 грудня у ВККС підтвердили, що ознайомилися з інформацією в листі від СБУ й тією, що шириться у ЗМІ, а також заявили, що комісія почне перевірку цієї інформації, щоб підтвердити або спростувати наявність у Ігнатова російського громадянства.