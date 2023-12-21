Медіа: У очільника Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути російське громадянство
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Медіа стверджують, що Служба безпеки надіслала Вищій кваліфікаційній комісії суддів листа, в якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство.
Про це, зокрема, пише видання ZN.UA з посиланням на власні джерела у ВККС та Вищій раді правосуддя.
Повідомлення про ймовірну наявність у Ігнатова паспорта рф почали ширитися ще в червні, коли призначили новий склад ВККС, розблокувавши в такий спосіб роботу органу. Тоді в інтерв’ю Ігнатов заперечував, що має російське громадянство.
Він розповів, що в 1990-х роках дійсно навчався і працював у росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. Громадянство України підтверджено в липні 1996 року, після повернення в рідний Луганськ.
Ігнатов наголосив, що з того часу проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема, останніми перевірки здійснювала Конкурсна комісія з відбору членів ВККС та ВРП, яка завершила відбір.
21 грудня у ВККС підтвердили, що ознайомилися з інформацією в листі від СБУ й тією, що шириться у ЗМІ, а також заявили, що комісія почне перевірку цієї інформації, щоб підтвердити або спростувати наявність у Ігнатова російського громадянства.
- 1 червня 2023 року Вища рада правосуддя призначила 16 членів нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що тоді розблокувало роботу ВККС, яка не працювала з 2019 року. 6 червня головою ВККС обрали суддю Київського апеляційного суду Романа Ігнатова.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів — це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу. ВККС проводить конкурс на суддів в усі суди України: перевіряє кандидатів і проводить іспити. У складі комісії шістнадцять членів — їх обирають або призначають зʼїзд суддів, представники юридичних вишів, адвокати, омбудсмен з прав людини та голова державної судової адміністрації.
- Створення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів — це одна з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС.